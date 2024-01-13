Выборы в Тайване: Оппозиция признала поражение

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидаты от оппозиционных партий Тайваня — Гоминьдана и центристской Тайваньской народной партии — заявили о своем поражении и признали победу кандидата от правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП). Их обращение транслировал тайваньский телеканал TVBS.

«Я огорчил всех, приношу наши очень глубокие извинения за это, простите, мы виноваты», — сказал кандидат от Гоминьдана Хоу Юи. «Поздравляю [кандидата от ДПП] Лай Циндэ и Сяо Мэйцинь», — добавил он.

В свою очередь председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ поблагодарил сторонников за поддержку. «В следующий раз мы сможем взять власть и отвоевать страну», — сказал он.