0
0
0
НОВОСТИ

Избранный глава администрации Тайваня: Мы желаем вести диалог с Китаем

16:23 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести диалог с властями материкового Китая на условиях уважения и равенства.

«При взаимном уважении и паритете между двумя сторонами Тайвань желает вести диалог с Китаем. Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:50 13.01.2024
Выборы в Тайване: Оппозиция признала поражение
0
136
15:15 13.01.2024
ВМС Британии не хватает моряков для отправки авианосной группы в Красное море - СМИ
0
187
14:00 13.01.2024
ВС РФ поразили объекты ОПК Украины гиперзвуковыми «Кинжалами» - Минобороны
0
297
13:18 13.01.2024
Илон Маск высказался по факту смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме
0
335
13:00 13.01.2024
Президент ФРГ дал совет правительству Шольца по поводу протестов фермеров
0
355
09:47 13.01.2024
На Тайване сегодня проходят выборы главы администрации и депутатов парламента
0
439
09:43 13.01.2024
В США показали самолет, который может стать прообразом новых сверхзвуковых пассажирских лайнеров
0
512
09:37 13.01.2024
До 19 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве в субботу, 13 января
0
435
09:31 13.01.2024
Авианосец ВМС США Carney нанес новый удары крылатыми ракетами по целям в Йемене
0
533
09:00 13.01.2024
МВД РФ предлагает не пока не наказывать граждан ЛНР, ДНР и Украины, которые еще не урегулировали свой статус
0
522

Возврат к списку