Избранный глава администрации Тайваня: Мы желаем вести диалог с Китаем

16:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести диалог с властями материкового Китая на условиях уважения и равенства.

«При взаимном уважении и паритете между двумя сторонами Тайвань желает вести диалог с Китаем. Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду», — сказал он.