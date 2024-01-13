Избранный глава администрации Тайваня: Мы желаем вести диалог с Китаем
16:23 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести диалог с властями материкового Китая на условиях уважения и равенства.
«При взаимном уважении и паритете между двумя сторонами Тайвань желает вести диалог с Китаем. Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду», — сказал он.
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