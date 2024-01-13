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НОВОСТИ

Израиль уведомил Каир о военной операции в Газе вдоль границы с Египтом - WSJ

18:30 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль планирует операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Неназванные израильские и египетские чиновники сообщили газете, что власти Израиля уже уведомили Каир, что планируют военную операцию вдоль границы с Египтом. Среди ее вероятных задач собеседники The Wall Street Journal называют размещение израильских сил на участке от юго-восточного района Газы, примыкающего к Израилю и Египту, до Средиземного моря.

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