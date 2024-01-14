После ударов коалиции, военный потенциал хуситов пострадал не боле, чем на треть - NYT
09:00 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары сформированной США западной коалиции по объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на должностных лиц американской администрации.
Как указывает издание, даже «после нанесения ударов более чем по 60 целям [в виде объектов для хранения и запуска] ракет и беспилотников с применением свыше 150 высокоточных боеприпасов было повреждено или уничтожено лишь от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов». Отмечается, что большая часть вооружений мятежников «базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана».
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