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Власти предложили украинцам самим покупать детали и собирать FPV-дроны дома

09:15 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил соотечественникам самим покупать детали и собирать беспилотные летательные аппараты дома.

В своем телеграм-канале он призвал сограждан принять участие в проекте по самостоятельной сборке FPV-дронов. Им предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечень компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно. Участники программы также смогут общаться по интернету с лекторами, советоваться и задавать вопросы инженерам. Собранный аппарат необходимо отправить инструкторам, а после проверки качества они передадут его военным.

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