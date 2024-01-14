Процент недовольных работой Шольца на посту канцлера ФРГ продолжает расти - СМИ
10:10 14.01.2024 Источник: Газета.Ru
Более 70% немцев не одобряют работу канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные исследования института INSA.
Согласно результатам опроса института, с работой федерального канцлера не согласны 72% респондентов. Этот показатель вырос на 3% с начала декабря.
«Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. <...> Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта», — говорится в публикации.
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