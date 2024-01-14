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НОВОСТИ

В ближайшие дни с визитом в Россию приедет глава МИД КНДР

10:40 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15–17 января. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Агентство указывает, что поездка состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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