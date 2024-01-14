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К вечеру в Москве немного потеплеет и пойдет снег - прогноз

11:00 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холод начнет отступать после ночных морозов в воскресенье в Москве. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«Сегодня после ночных 20-градусных морозов холод будет отступать. В столичном регионе скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном с запада, поэтому ожидается постепенное натекание многоярусных облаков. К вечеру пойдет снег, ветер южных румбов по силе 4-9 м/с», — сказал синоптик в опубликованном видео.

Тишковец также добавил, что температура днем в Москве составит от минус 13 до минус 16 градусов, по области — от минус 12 до минус 17 градусов, к вечеру она будет колебаться от минус 8 до минус 13 градусов. При этом атмосферное давление будет падать и составит 733 мм ртутного столба.

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