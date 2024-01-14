Недалеко от города Гриндавик в Исландии началось извержение вулкана
12:00 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Извержение вулкана вследствие землетрясения началось на исландском полуострове Рейкьянес. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.
Извержение началось утром на юго-западе Исландии, недалеко от города Гриндавик. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
По информации RUV, жители города Гриндавик были эвакуированы минувшей ночью.
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