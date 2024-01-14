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Проекты по развитию Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки - Путин

12:45 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, самый сложный начальный этап пройден, теперь необходимо наращивать темпы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

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