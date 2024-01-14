Проекты по развитию Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки - Путин
12:45 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, самый сложный начальный этап пройден, теперь необходимо наращивать темпы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
НОВОСТИ
- 12:00 14.01.2024
- Недалеко от города Гриндавик в Исландии началось извержение вулкана
- 11:00 14.01.2024
- К вечеру в Москве немного потеплеет и пойдет снег - прогноз
- 10:40 14.01.2024
- В ближайшие дни с визитом в Россию приедет глава МИД КНДР
- 10:10 14.01.2024
- Процент недовольных работой Шольца на посту канцлера ФРГ продолжает расти - СМИ
- 09:15 14.01.2024
- Власти предложили украинцам самим покупать детали и собирать FPV-дроны дома
- 09:00 14.01.2024
- После ударов коалиции, военный потенциал хуситов пострадал не боле, чем на треть - NYT
- 23:45 13.01.2024
- Израиль намерен «прикрыть дыру» на границе Газы с Египтом
- 23:31 13.01.2024
- Ранним утром 14 февраля температура воздуха в Москве может опуститься до -30С - Вильфанд
- 21:35 13.01.2024
- Венгрия, Сербия и Словения решили создать элетроэнергетическую биржу
- 18:30 13.01.2024
- Израиль уведомил Каир о военной операции в Газе вдоль границы с Египтом - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать