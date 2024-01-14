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НОВОСТИ

Скончался поэт Лев Рубинштейн

11:50 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поэт Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет, сообщила его дочь Мария Рубинштейн в своем блоге в «Живом Журнале». «Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что Рубинштейн был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на северо-востоке Москвы. Ему была проведена операция.

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