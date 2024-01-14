МИД Швейцарии: Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово
15:50 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в Давосе глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал министр.
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