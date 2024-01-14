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НОВОСТИ

В Дании провозгласили нового короля

17:35 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг провозгласила Фредерика X королем. Прямую трансляцию вел телеканал Danmarks Radio.

Фредериксен рассказала о смене на престоле и поблагодарила королеву-мать за ее 52-летнее правление. Премьер троекратно произнесла: «Ее Величество королева Маргрете II отреклась от престола. Да здравствует Его Величество король Фредерик X!». Вместе со зрителями на площади премьер несколько раз провозгласила «Ура!» в честь нового монарха.

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