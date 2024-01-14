Исландия. Поток лавы от вулкана достиг города Гриндавик

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поток лавы, возникший в результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес, достиг домов в городе Гриндавик, по меньшей мере два из них горят. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на заявление представителя Метеорологического центра Исландии.

Извержение вулкана, находящегося на юго-западе страны, началось утром. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По информации RUV, жители Гриндавика были эвакуированы минувшей ночью.