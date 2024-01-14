Исландия. Поток лавы от вулкана достиг города Гриндавик
20:44 14.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поток лавы, возникший в результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес, достиг домов в городе Гриндавик, по меньшей мере два из них горят. Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на заявление представителя Метеорологического центра Исландии.
Извержение вулкана, находящегося на юго-западе страны, началось утром. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По информации RUV, жители Гриндавика были эвакуированы минувшей ночью.
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