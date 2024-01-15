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НОВОСТИ

ПВО РФ сбила 3 ракеты «Точка-У» ВСУ над Курской областью — Минобороны

09:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили над Курской областью три украинские ракеты «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК „Точка-У“ были уничтожены над Курской областью», — сообщили в ведомстве.

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