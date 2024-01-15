КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК
09:20 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР 14 января испытала твердотопливную баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой», — информирует ЦТАК.
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