0
0
99
НОВОСТИ

КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК

09:20 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР 14 января испытала твердотопливную баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой», — информирует ЦТАК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 15.01.2024
Суд запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать от камер номер машин
0
16
10:00 15.01.2024
Один горняк погиб при прорыве грунтовых вод и частичном затоплении шахты в Воркуте
0
29
09:32 15.01.2024
Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Киев
0
93
09:05 15.01.2024
Германия готовится к войне НАТО и России - Bild
0
178
09:00 15.01.2024
ПВО РФ сбила 3 ракеты «Точка-У» ВСУ над Курской областью — Минобороны
0
130
20:44 14.01.2024
Исландия. Поток лавы от вулкана достиг города Гриндавик
0
699
17:35 14.01.2024
В Дании провозгласили нового короля
0
819
15:50 14.01.2024
МИД Швейцарии: Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово
0
1016
12:45 14.01.2024
Проекты по развитию Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки - Путин
0
1017
12:00 14.01.2024
Недалеко от города Гриндавик в Исландии началось извержение вулкана
0
955

Возврат к списку