Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Киев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Австралии приступило к утилизации списанных в сентябре прошлого года военных вертолетов MRH-90 Taipan, несмотря на просьбу Киева передать их Украине. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, Минобороны Австралии завершило демонтаж 45 списанных вертолетов MRH-90 Taipan. Поскольку никто не проявил интереса к комплектующим, ведомство приступило к их утилизации экологически чистым и экономически эффективным способом, пояснила корпорация.