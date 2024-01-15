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Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Киев

09:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Австралии приступило к утилизации списанных в сентябре прошлого года военных вертолетов MRH-90 Taipan, несмотря на просьбу Киева передать их Украине. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, Минобороны Австралии завершило демонтаж 45 списанных вертолетов MRH-90 Taipan. Поскольку никто не проявил интереса к комплектующим, ведомство приступило к их утилизации экологически чистым и экономически эффективным способом, пояснила корпорация.

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