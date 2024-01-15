Один горняк погиб при прорыве грунтовых вод и частичном затоплении шахты в Воркуте

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один шахтер погиб в результате прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты «Заполярная» АО «Воркутауголь» в Воркуте. Его тело обнаружили спасатели, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

«Один человек погиб при прорыве грунтовых вод и частичном затоплении шахты „Заполярная“ в Воркуте. Его тело обнаружили горноспасатели», — говорится в сообщении.