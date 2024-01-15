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НОВОСТИ

Суд запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать от камер номер машин

10:05 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом сказано в тексте судебных решений, с которыми ознакомился ТАСС.

Из материалов следует, что информация о подобных приборах на сайте Aliexpress признана «запрещенной к распространению». Ранее там в свободном доступе были размещены предложения о приобретении различных устройств, позволяющих сделать государственный регистрационный знак автомобиля невидимым для видеокамер автоматической фиксации правонарушений.

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