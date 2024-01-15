В РФ зафиксирован рост числа лиц с диагнозом "алкогольная зависимость"
10:20 15.01.2024 Источник: Коммерсант.ru
Эксперты объясняют откат комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».
НОВОСТИ
- 11:32 15.01.2024
- Выпуск автомобилей в РФ в 2023 году вырос на 16% — Мантуров
- 11:20 15.01.2024
- Цель вбросов о военном столкновении РФ и НАТО — увеличение помощи Киеву, считает Косачев
- 11:05 15.01.2024
- Науру разорвала дипломатические отношения с Тайванем, признав остров частью КНР
- 11:00 15.01.2024
- Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом — Politico
- 10:32 15.01.2024
- Посещение мечети Айя-София в Стамбуле для иностранных туристов стало платным
- 10:05 15.01.2024
- Суд запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать от камер номер машин
- 10:00 15.01.2024
- Один горняк погиб при прорыве грунтовых вод и частичном затоплении шахты в Воркуте
- 09:32 15.01.2024
- Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Киев
- 09:20 15.01.2024
- КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК
- 09:05 15.01.2024
- Германия готовится к войне НАТО и России - Bild
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать