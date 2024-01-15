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НОВОСТИ

В РФ зафиксирован рост числа лиц с диагнозом "алкогольная зависимость"

10:20 15.01.2024 Источник: Коммерсант.ru

В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Такие данные “Ъ” обнаружил в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов.

Эксперты объясняют откат комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».

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