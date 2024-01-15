0
0
143
НОВОСТИ

Посещение мечети Айя-София в Стамбуле для иностранных туристов стало платным

10:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещение всемирно известной стамбульской мечети Айя-София (собор Святой Софии) иностранными туристами отныне будет платным, вход в нее обойдется в 25 евро. Новые правила, введенные Минтуризма республики, действуют с понедельника.

Вход в храм для туристов организован со стороны южного вестибюля, следуя по которому они могут осмотреть этаж галереи, византийские мозаики и фактически иметь полный обзор мечети. 

Для граждан Турции и посещающих Святую Софию с целью совершения богослужений вход в собор остается бесплатным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.01.2024
Выпуск автомобилей в РФ в 2023 году вырос на 16% — Мантуров
0
22
11:20 15.01.2024
Цель вбросов о военном столкновении РФ и НАТО — увеличение помощи Киеву, считает Косачев
0
60
11:05 15.01.2024
Науру разорвала дипломатические отношения с Тайванем, признав остров частью КНР
0
94
11:00 15.01.2024
Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК может оказаться под вопросом — Politico
0
92
10:20 15.01.2024
В РФ зафиксирован рост числа лиц с диагнозом "алкогольная зависимость"
0
174
10:05 15.01.2024
Суд запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать от камер номер машин
0
187
10:00 15.01.2024
Один горняк погиб при прорыве грунтовых вод и частичном затоплении шахты в Воркуте
0
171
09:32 15.01.2024
Австралия утилизирует списанные вертолеты Taipan, которые просит Киев
0
224
09:20 15.01.2024
КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК
0
218
09:05 15.01.2024
Германия готовится к войне НАТО и России - Bild
0
345

Возврат к списку