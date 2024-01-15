Посещение мечети Айя-София в Стамбуле для иностранных туристов стало платным

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещение всемирно известной стамбульской мечети Айя-София (собор Святой Софии) иностранными туристами отныне будет платным, вход в нее обойдется в 25 евро. Новые правила, введенные Минтуризма республики, действуют с понедельника.

Вход в храм для туристов организован со стороны южного вестибюля, следуя по которому они могут осмотреть этаж галереи, византийские мозаики и фактически иметь полный обзор мечети.

Для граждан Турции и посещающих Святую Софию с целью совершения богослужений вход в собор остается бесплатным.