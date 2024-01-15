Науру разорвала дипломатические отношения с Тайванем, признав остров частью КНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Республики Науру объявило об отказе от признания Тайваня отдельной страной и будет считать остров неотъемлемой частью Китая. Соответствующее заявление сделал президент страны Дэвид Адеанг.

«Республика Науру больше не будет признавать Китайскую Республику — Тайвань как отдельную страну, считая ее неотъемлемой частью территории Китая. С этого дня [15 января 2024 года] Науру разрывает дипломатические отношения с Тайванем и больше не будет иметь с ним никаких официальных отношений», — заявил он, подчеркнув, что данное решение «никоим образом не должно повлиять на существующие теплые отношения Науру с другими странами». Видообращение главы государства было опубликовано на официальной странице правительства Науру в соцсети.

Также Адеанг указал, что правительство тихоокеанской республики будет «сосредоточено на продвижении Науру к процветанию и это решение стало первым важным шагом в этом направлении». «Науру остается суверенным и независимым государством и будет добиваться возобновления полноценных дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой», — сказал он.