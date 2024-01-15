Цель вбросов о военном столкновении РФ и НАТО — увеличение помощи Киеву, считает Косачев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация в немецком издании Bild о возможном военном столкновении России и НАТО к 2025 году направлена на то, чтобы напугать обывателя и увеличить средства на помощь Украине. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«В некоем секретном документе Минобороны Германии, который „чисто случайно“ попал в руки „Бильд“, излагается „путь к конфликту“ между Россией и НАТО <…>. Очевидно, что стояла непростая задача напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить еще больше на „проект Украина“ и поддерживать своего заокеанского партнера, который явно ведет германскую экономику к краху, сам при этом больше всех наживаясь на конфликте», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его мнению, обсуждать реалистичность предложенных сценариев будущего конфликта России с НАТО бессмысленно, поскольку «цель „слива“ вовсе не в том, чтобы показать уровень анализов, которые, конечно же, ведутся в любой стране на том или ином уровне». «В данном случае немца подводят к мысли, которую озвучивать в лоб не очень этично, зато она легко сформулируется в голове после ознакомления с „мнением экспертов“: пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра. И это вполне соответствует тому, что продвигают и сами нынешние „защитники Европы“: дайте лучше нам деньги и оружие сейчас, чем вам потом воевать самим», — отметил Косачев.

Он считает, что такой «нехитрый и достаточно топорный» трюк показывает, «что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше». «Люди начинают больше протестовать и меньше верить политикам, рассказывающим про неизбежный крах Европы в случае, если здесь и сейчас не завалить Украину деньгами и оружием, которых все меньше у самого Запада. Раньше они все время говорили одно и то же: что, мол, цель всех этих безумных санкций и самоубийственных разрывов связей с Россией — сделать цену конфликта слишком высокой для россиян. Но оказалось, что в долгую эта цена непомерна для них самих. Россия не рухнула, а „плана Б“ не оказалось, и остается только пугать своих, чтобы чужие боялись», — констатировал политик.

Он также добавил, что всегда есть альтернатива, но она будет означать возврат к диалогу на равных и к уважению чужих интересов. «Однако смелые шаги и признание ошибок — не конек лидеров современной Европы. Им привычнее как сомнамбулам идти к мировому конфликту», — заключил сенатор.