Выпуск автомобилей в РФ в 2023 году вырос на 16% — Мантуров
11:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство автомобилей всех сегментов в России в 2023 году увеличилось на 16%, до более 720 тыс. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тыс. машин разных сегментов», — сказал Мантуров, добавив, что всего на внутреннем рынке было продано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.
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