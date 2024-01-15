Выпуск автомобилей в РФ в 2023 году вырос на 16% — Мантуров

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство автомобилей всех сегментов в России в 2023 году увеличилось на 16%, до более 720 тыс. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тыс. машин разных сегментов», — сказал Мантуров, добавив, что всего на внутреннем рынке было продано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов.