Завербованный украинскими спецслужбами курганский студент получил 5 лет колонии — УФСБ
12:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завербованный спецслужбами Украины курганский 20-летний студент получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1 год ограничения свободы за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. <…> Получая инструкции от представителей иностранной организации, фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Также суд приговорил осужденного после отбывания срока заключения к 1 году ограничения свободы», — говорится в сообщении.
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