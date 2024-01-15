За шесть лет в РФ будет построено более 600 отечественных самолетов — Мишустин
12:05 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что в течение шести лет в РФ должно быть построено более 600 отечественных самолетов.
«За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят „Суперджеты“ и флагманские МС-21, эту линейку дополнят региональные ИЛ-114 и сверхнадежные ТУ-214 для полетов на средних дистанциях. Также широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300», — указал глава кабмина.
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