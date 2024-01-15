Все высокоточное оружие, которое есть у ВСУ, западного производства, признали в ГУР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении украинской армии, западного производства. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, — это все западное производство», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 мм тоже в основном произведены за рубежом.

Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия «сложно, а в некоторых сферах невозможно».