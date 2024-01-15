У Кремля нет информации о том, чтобы ВСУ сбивали самолеты ВС РФ — Песков
13:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения со стороны Киева о якобы сбитых А-50 и Ил-22 ВС РФ.
«Нет, информации нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
«Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — добавил он, порекомендовав уточнять эту информацию в Министерстве обороны РФ.
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