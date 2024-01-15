Курс евро на Мосбирже опускался ниже 96 рублей
13:20 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро на Мосбирже опускался ниже 96 руб. впервые с 23 января 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 12:36 мск, евро снижался на 1,17%, до 95,97 руб.
К 12:38 мск евро незначительно замедлил снижение и находился на уровне 96,03 руб. (-1,1%). В то же время доллар теряет 0,75%, опускаясь до 87,75 руб., юань снижается на 0,65%, до 12,146 руб.
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