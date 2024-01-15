Запад помогает Киеву, не осознавая ни целей, ни сроков этой помощи — экс-премьер Франции
14:12 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада начали поддерживать Украину, не осознав ни целей, ни сроков этой помощи. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter выразил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
«Нам кажется, что мы все сделали хорошо. Что мы задействовали все средства, сохранили единство Европы и Запада, поддерживая Украину. Но если мы посмотрим правде в глаза, то станет ясно, что мы не обозначили наши цели. Мы не предоставили Украине средств для своевременного решения хоть какой-нибудь задачи, поэтому контрнаступление и провалилось. Кроме того, мы так и не определили график наших действий», — отметил он.
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