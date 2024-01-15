0
0
36
НОВОСТИ

Тайвань заявил, что Китай подкупил Науру, предоставив стране экономическую помощь

14:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан заявил на пресс-конференции, что Китай оказал влияние на решение Науру разорвать дипломатические отношения с островом, предоставив республике экономическую помощь.

Как указал Тянь Чжунгуан, в прошлом году внешнеполитическое ведомство Тайваня получило разведданные о том, что Китай активно контактировал с политическими деятелями Науру и использовал экономическую помощь, чтобы склонить эту страну к изменению курса дипломатии. Он отметил, что республика продолжала обращаться за экономической помощью к Тайваню, сравнивая предложенную островом программу помощи с тем, что предложил Науру Китай.

«Основываясь на традициях дружбы, Тайвань придерживается максимальной искренности и предлагает планы по оказанию помощи в пределах своих возможностей», — продолжил замглавы ведомства. По его словам, на протяжении многих лет правительство Тайваня предлагало Науру планы сотрудничества, нацеленные на улучшение благосостояния народа этой страны, а также национальное развитие в таких областях, как сельское хозяйство и рыболовство, медицина и здравоохранение, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, торговля и экономика, расширение прав и возможностей женщин.

«Однако Науру поддался на подкуп Китая и, не обращая внимание на долгосрочную дружбу и содействие Тайваня, ведет переговоры с КНР об установлении дипломатических отношений. Правительство [Тайваня] глубоко опечалено и сожалеет об этом», — продолжил Тянь Чжунгуан. В беседе с журналистами он отметил, что объем предложенной Китаем помощи намного превышает тот, который Тайвань может предоставить странам, с которыми остров поддерживает дипломатические отношения. Он также заявил, что Китай оказывает давление на Тайвань, используя «дипломатию денег».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 15.01.2024
У Кремля нет информации о том, чтобы ВСУ сбивали самолеты ВС РФ — Песков
0
60
12:20 15.01.2024
Все высокоточное оружие, которое есть у ВСУ, западного производства, признали в ГУР
0
70
09:20 15.01.2024
КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой — ЦТАК
0
95
09:00 15.01.2024
ПВО РФ сбила 3 ракеты «Точка-У» ВСУ над Курской областью — Минобороны
0
108
09:00 14.01.2024
После ударов коалиции, военный потенциал хуситов пострадал не более, чем на треть - NYT
0
219
23:45 13.01.2024
Израиль намерен «прикрыть дыру» на границе Газы с Египтом
0
213
18:30 13.01.2024
Израиль уведомил Каир о военной операции в Газе вдоль границы с Египтом - WSJ
0
210
15:15 13.01.2024
ВМС Британии не хватает моряков для отправки авианосной группы в Красное море - СМИ
0
230
14:00 13.01.2024
ВС РФ поразили объекты ОПК Украины гиперзвуковыми «Кинжалами» - Минобороны
0
238
09:31 13.01.2024
Авианосец ВМС США Carney нанес новый удары крылатыми ракетами по целям в Йемене
0
290

Возврат к списку