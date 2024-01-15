Тайвань заявил, что Китай подкупил Науру, предоставив стране экономическую помощь
14:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня Тянь Чжунгуан заявил на пресс-конференции, что Китай оказал влияние на решение Науру разорвать дипломатические отношения с островом, предоставив республике экономическую помощь.
Как указал Тянь Чжунгуан, в прошлом году внешнеполитическое ведомство Тайваня получило разведданные о том, что Китай активно контактировал с политическими деятелями Науру и использовал экономическую помощь, чтобы склонить эту страну к изменению курса дипломатии. Он отметил, что республика продолжала обращаться за экономической помощью к Тайваню, сравнивая предложенную островом программу помощи с тем, что предложил Науру Китай.
«Основываясь на традициях дружбы, Тайвань придерживается максимальной искренности и предлагает планы по оказанию помощи в пределах своих возможностей», — продолжил замглавы ведомства. По его словам, на протяжении многих лет правительство Тайваня предлагало Науру планы сотрудничества, нацеленные на улучшение благосостояния народа этой страны, а также национальное развитие в таких областях, как сельское хозяйство и рыболовство, медицина и здравоохранение, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, торговля и экономика, расширение прав и возможностей женщин.
«Однако Науру поддался на подкуп Китая и, не обращая внимание на долгосрочную дружбу и содействие Тайваня, ведет переговоры с КНР об установлении дипломатических отношений. Правительство [Тайваня] глубоко опечалено и сожалеет об этом», — продолжил Тянь Чжунгуан. В беседе с журналистами он отметил, что объем предложенной Китаем помощи намного превышает тот, который Тайвань может предоставить странам, с которыми остров поддерживает дипломатические отношения. Он также заявил, что Китай оказывает давление на Тайвань, используя «дипломатию денег».
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