Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало фото ее участников — FT
15:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», в Давосе без участия России стала местом разговоров при отсутствии какого-либо реального продвижения к намеченной цели. Об этом говорится в статье газеты Financial Times (FT), озаглавленной «Почему мирные переговоры по Украине — это больше разговоры, чем [продвижение] к миру».
Как указано в материале, «главным достижением четвертой встречи по Украине было более крупное фото с большим числом участников, чем в прошлый раз». «Никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло. Без России это было бы невозможно, а Россию не пригласили», — говорится в публикации.
В Давосе представители 83 делегаций не смогли принять ни одного совместного документа, ни один иностранный чиновник не присутствовал на украинской пресс-конференции после завершения дискуссий. Одним из «негативных» факторов издание называет решение Китая не участвовать в данной встрече.
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