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Решетников не исключил повышения оценки роста ВВП РФ в 2023 г. с 3,5% до 4%

15:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая оценка роста ВВП РФ в 2023 году после пересчета может подняться с 3,5% до 4%. Об этом сообщил сегодня министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме в Москве.

«Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года — 3,5%. Вполне возможно, <…> если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста нашей экономики по 2023 году может составит около 4%», — сказал он.

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