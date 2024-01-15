Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины и другие международные темы.

«Затронут ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины», — сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшейся беседы.