Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за полный бойкот Турции
17:12 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир раскритиковал власти Турции после задержания в этой стране израильского футболиста Сагива Йехезкеля. Политик назвал президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана «настоящим нацистом» и призвал израильтян бойкотировать Турцию.
«Турция действует по отношению к израильским игрокам и ко всему, что имеет израильский оттенок, применяя нацизм. Эрдоган — настоящий нацист. Я призываю израильтян не летать в Турцию, не покупать никаких турецких товаров и не поддерживать их финансово», — написал Бен-Гвир на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
«Государство Израиль и израильские граждане не должны проявлять снисходительность к Турции. Мы не дадим себя растоптать», — добавил министр.
14 января израильский полузащитник турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Йехезкель во время матча своей команды против «Трабзонспора» после забитого гола указал на повязку на своей руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида. Это было отсылкой к 100-му дню с начала текущего витка палестино-израильского конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года в результате нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля. После этого матча футболист был задержан по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти».
15 января турецкие власти решили выпустить Йехезкеля из-под стражи и выслать его из страны. МИД Израиля подтвердил, что в течение дня ожидается прибытие футболиста на родину. Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац выразил мнение, что Турция превратилась в «темную диктатуру», и призвал международные спортивные организации принять меры в отношении турецкой стороны.
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