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Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности РФ

17:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин включил главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова в состав Совета безопасности (СБ) страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <…> включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

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