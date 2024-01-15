Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности РФ
17:32 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин включил главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова в состав Совета безопасности (СБ) страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, <…> включив в него в качестве члена Совета безопасности Красникова Г. Я. — президента Российской академии наук», — говорится в документе.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
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