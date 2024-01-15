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НОВОСТИ

Власти Польши не исключают нового наплыва украинских беженцев в страну

18:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не исключают появления новой волны беженцев с Украины на территории республики в случае успешного наступления российских войск. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.

«Не можем исключать того, что российское наступление приведет <…> к тому, что следующая [волна] миллионов украинских беженцев появится в Польше, главным образом женщины и дети. Это ляжет на нашу страну тяжким грузом, и польское общество должно быть готовым к такому развитию событий», — сказал Шейна. В этой связи он выразил согласие с позицией премьер-министра страны Дональда Туска, который ранее заявил, что Польша не будет принимать беженцев из других стран ЕС в рамках обсуждаемого в сообществе миграционного пакта.

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