В Буркина-Фасо предотвращена очередная попытка переворота

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная попытка госпереворота была предотвращена в Буркина-Фасо, сорвано покушение на лидера страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщает портал Qactus.

По данным портала, за покушением стоял дядя предыдущего временного президента Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибы, организовавшего переворот в 2022 году. Заговорщики рассчитывали устроить взрыв в президентской резиденции, отмечает издание.

В сентябре четверо офицеров были задержаны в Буркина-Фасо по подозрению в организации и участии в попытке государственного переворота.