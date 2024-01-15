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НОВОСТИ

В Буркина-Фасо предотвращена очередная попытка переворота

18:40 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередная попытка госпереворота была предотвращена в Буркина-Фасо, сорвано покушение на лидера страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщает портал Qactus.

По данным портала, за покушением стоял дядя предыдущего временного президента Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибы, организовавшего переворот в 2022 году. Заговорщики рассчитывали устроить взрыв в президентской резиденции, отмечает издание.

В сентябре четверо офицеров были задержаны в Буркина-Фасо по подозрению в организации и участии в попытке государственного переворота.

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