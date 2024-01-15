В Буркина-Фасо предотвращена очередная попытка переворота
18:40 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередная попытка госпереворота была предотвращена в Буркина-Фасо, сорвано покушение на лидера страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщает портал Qactus.
По данным портала, за покушением стоял дядя предыдущего временного президента Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибы, организовавшего переворот в 2022 году. Заговорщики рассчитывали устроить взрыв в президентской резиденции, отмечает издание.
В сентябре четверо офицеров были задержаны в Буркина-Фасо по подозрению в организации и участии в попытке государственного переворота.
НОВОСТИ
- 18:00 15.01.2024
- Власти Польши не исключают нового наплыва украинских беженцев в страну
- 17:32 15.01.2024
- Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности РФ
- 17:12 15.01.2024
- Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за полный бойкот Турции
- 17:00 15.01.2024
- Сомалиленд обусловил признанием со стороны Эфиопии предоставление ей доступа к побережью
- 16:32 15.01.2024
- Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины
- 16:12 15.01.2024
- Пентагон воссоздает технологии для «наступательной биологической программы» — МО РФ
- 16:00 15.01.2024
- Британские тори рискуют потерпеть крупнейшее поражение на выборах с 1997 года — опрос
- 15:32 15.01.2024
- Решетников не исключил повышения оценки роста ВВП РФ в 2023 г. с 3,5% до 4%
- 15:12 15.01.2024
- Вторая смена осталась только в 15% российских школ
- 15:00 15.01.2024
- Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало фото ее участников — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать