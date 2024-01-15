В НАТО утверждают, что Bild описала «воображаемую ситуацию» в статье о планах войны с РФ
19:20 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщение газеты Bild о якобы разработке Германией плана возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года содержит учебный сценарий с «воображаемой ситуацией» для проверки возможностей альянса. Об этом сообщил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс.
«В [материале] Bild содержится учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей [альянса] в той или иной области», — написал Сартс на странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). «Ранее сценарии были полностью выдуманными, с несуществующими странами и географией. Теперь же применимы реальные страны и география», — добавил он.
Ранее в Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто «гибридное нападение России» на восточный фланг НАТО рассматривается в Минобороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Издание ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой «только для служебного пользования».
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