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НОВОСТИ

В НАТО утверждают, что Bild описала «воображаемую ситуацию» в статье о планах войны с РФ

19:20 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщение газеты Bild о якобы разработке Германией плана возможной войны между НАТО и Россией к лету 2025 года содержит учебный сценарий с «воображаемой ситуацией» для проверки возможностей альянса. Об этом сообщил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) Янис Сартс.

«В [материале] Bild содержится учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей [альянса] в той или иной области», — написал Сартс на странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). «Ранее сценарии были полностью выдуманными, с несуществующими странами и географией. Теперь же применимы реальные страны и география», — добавил он.

Ранее в Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто «гибридное нападение России» на восточный фланг НАТО рассматривается в Минобороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Издание ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой «только для служебного пользования».

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