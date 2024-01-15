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НОВОСТИ

Британские ВМС сообщили о попадании ракеты в судно у берегов Йемена

20:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

По его данным, удар был нанесен с воздуха. Других подробностей инцидента пока нет. В UKMTO рекомендовали судам проявлять бдительность при навигации в этом районе.

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