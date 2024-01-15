Британские ВМС сообщили о попадании ракеты в судно у берегов Йемена
20:00 15.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о попадании ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден.
По его данным, удар был нанесен с воздуха. Других подробностей инцидента пока нет. В UKMTO рекомендовали судам проявлять бдительность при навигации в этом районе.
НОВОСТИ
- 20:40 15.01.2024
- Палестина потребует в судах возмещения от Израиля всех разрушений в секторе Газа — премьер
- 19:20 15.01.2024
- В НАТО утверждают, что Bild описала «воображаемую ситуацию» в статье о планах войны с РФ
- 18:40 15.01.2024
- В Буркина-Фасо предотвращена очередная попытка переворота
- 18:00 15.01.2024
- Власти Польши не исключают нового наплыва украинских беженцев в страну
- 17:32 15.01.2024
- Путин включил главу РАН в состав Совета безопасности РФ
- 17:12 15.01.2024
- Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за полный бойкот Турции
- 17:00 15.01.2024
- Сомалиленд обусловил признанием со стороны Эфиопии предоставление ей доступа к побережью
- 16:32 15.01.2024
- Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины
- 16:12 15.01.2024
- Пентагон воссоздает технологии для «наступательной биологической программы» — МО РФ
- 16:00 15.01.2024
- Британские тори рискуют потерпеть крупнейшее поражение на выборах с 1997 года — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать