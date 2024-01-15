В 2023 году в Петербурге за уклонение от службы во время СВО осудили 108 военных

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарнизонные военные суды Санкт-Петербурга за 2023 год вынесли 108 обвинительных приговоров военнослужащим за самовольное оставление места службы в период специальной военной операции. В среднем наказание для виновных составило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Подводя итоги 2023 года: 108 человек привлечены к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по военной службе», — говорится в сообщении.