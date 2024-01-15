Представитель «Ансар Аллах» заявил, что хуситы будут атаковать американские суда

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) будет атаковать американские суда в Красном море наряду с израильскими. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.

«Достаточно, чтобы корабли были американскими, чтобы мы могли нацелиться на них», — сказал представитель «Ансар Аллах» в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что Соединенные Штаты «находятся на грани потери своей морской безопасности».