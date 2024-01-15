Сдавшиеся в плен члены украинской ДРГ доставлены в Москву для следственных действий

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на военных и энергетических объектах в РФ, доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Четверо военнослужащих ВСУ, сдавшиеся в плен в Брянской области в конце августа прошлого года, этапированы в Москву для проведения с ними следственных действий. Они арестованы и содержатся в СИЗО „Лефортово“. Всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (организация террористического акта организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ)», — рассказал собеседник агентства.

31 августа прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что с совместно с другими силовыми подразделениями ФСБ нейтрализовала в Брянской области диверсионную группу украинских спецслужб, направленную для совершения резонансных терактов на военных и энергетических объектах. Ликвидированная ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины, уточняли в ЦОС.