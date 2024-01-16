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Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж

09:00 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несовершеннолетняя девочка получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж. Ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — сообщил глава региона.

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