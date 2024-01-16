Атаки хуситов могут привести к росту цен на энергию и инфляции в ЕС — еврокомиссар
09:05 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атаки йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на суда в Красном море могут привести к росту цен на энергию и увеличение инфляции в Евросоюзе. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«Мы знаем, что начинаем этот год с небольшого роста, хороших новостей на рынке труда, но увеличивающегося беспокойства в связи с рисками, причиненными геополитической напряженностью, в особенности тем, что происходит в Красном море», — приводит его слова агентство Bloomberg. Джентилони добавил, что на данный момент атаки хуситов «не влияют на цены на энергоносители и инфляцию», но «за этим нужно следить очень внимательно, потому что эти последствия могут стать реальностью в ближайшие недели».
По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.
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