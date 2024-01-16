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НОВОСТИ

ПВО РФ перехватила 8 дронов ВСУ над Воронежской областью, 4 — над Белгородской

09:20 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства ПВО РФ за ночь уничтожили пять и перехватили три беспилотника Вооруженных сил Украины над Воронежской областью, также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

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