Четыре человека погибли в результате атак ВС Ирана на иракский Эрбиль — ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека стали жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в городе Эрбиль — административном центре Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их словам, пострадавших среди американских военных и сил коалиции нет. Источники ABC также утверждают, что коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта Эрбиля.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР информировало, что ВС Ирана нанесли удар по месту сбора антииранских группировок в Эрбиле.