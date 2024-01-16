Трамп стал лидером в борьбе за выдвижение от республиканцев, признали в штабе Байдена
10:00 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительные итоги первичных выборов в штате Айова свидетельствуют о лидерстве бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах главы государства. Такая оценка содержится в заявлении предвыборного штаба действующего американского лидера демократа Джо Байдена.
«Пришли результаты из Айовы, и из них ясно, что Дональд Трамп официально стал фаворитом в гонке за выдвижение от республиканцев», — говорится в публикации. В предвыборном штабе Байдена отметили, что конкуренция демократа с Трампом на предстоящих в ноябре выборах президента США грозит «гнусными нападками, бесконечной ложью и огромными тратами».
[обновлено 10:15]
Бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, которые опубликованы на сайте Республиканской партии в Айове.
По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, следом за ним идет бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов.
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