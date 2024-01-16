0
0
76
НОВОСТИ

Испытанная в КНДР гиперзвуковая боеголовка в 10 раз превысила скорость звука — СМИ

10:05 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытанная в КНДР 14 января гиперзвуковая боеголовка в один из моментов полета более чем в 10 раз превысила скорость звука, а использованная для ее запуска ракета-носитель потенциально могла достичь острова Гуам, где размещены военные базы США. Об этом сообщила японская газета «Санкэй» со ссылкой на военные источники в Сеуле.

Гиперзвуковой считается скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука (свыше 5 махов). Источники издания утверждают, что испытанная в КНДР 14 января планирующая боеголовка в один из моментов превысила скорость в 10 махов. По этим данным, ее твердотопливная ракета-носитель вполне может нанести удар по принадлежащему США острову Гуам в центральной части Тихого океана, где находятся базы американских стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 16.01.2024
ЕС начал аудит вооружений, переданных странами-членами Украине — FT
0
25
10:20 16.01.2024
ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада — Кулеба
0
54
10:00 16.01.2024
Трамп стал лидером в борьбе за выдвижение от республиканцев, признали в штабе Байдена
0
94
09:32 16.01.2024
Четыре человека погибли в результате атак ВС Ирана на иракский Эрбиль — ТВ
0
131
09:20 16.01.2024
ПВО РФ перехватила 8 дронов ВСУ над Воронежской областью, 4 — над Белгородской
0
151
09:05 16.01.2024
Атаки хуситов могут привести к росту цен на энергию и инфляции в ЕС — еврокомиссар
0
179
09:00 16.01.2024
Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж
0
164
22:40 15.01.2024
Сдавшиеся в плен члены украинской ДРГ доставлены в Москву для следственных действий
0
752
22:00 15.01.2024
Представитель «Ансар Аллах» заявил, что хуситы будут атаковать американские суда
0
651
21:20 15.01.2024
В 2023 году в Петербурге за уклонение от службы во время СВО осудили 108 военных
0
697

Возврат к списку