Испытанная в КНДР гиперзвуковая боеголовка в 10 раз превысила скорость звука — СМИ
10:05 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытанная в КНДР 14 января гиперзвуковая боеголовка в один из моментов полета более чем в 10 раз превысила скорость звука, а использованная для ее запуска ракета-носитель потенциально могла достичь острова Гуам, где размещены военные базы США. Об этом сообщила японская газета «Санкэй» со ссылкой на военные источники в Сеуле.
Гиперзвуковой считается скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука (свыше 5 махов). Источники издания утверждают, что испытанная в КНДР 14 января планирующая боеголовка в один из моментов превысила скорость в 10 махов. По этим данным, ее твердотопливная ракета-носитель вполне может нанести удар по принадлежащему США острову Гуам в центральной части Тихого океана, где находятся базы американских стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок.
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