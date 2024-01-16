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НОВОСТИ

ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада — Кулеба

10:20 16.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Такое мнение в интервью американской телекомпании ABC выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал он в ответ на вопрос о том, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в украинской армии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.

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